Des employés de Decathlon en grève dans toute la France

Plus de 1 000 salariés de Decathlon se sont mis en grève samedi dans toute la France pour protester contre leurs conditions salariales. Cette action fait suite à des tensions qui durent depuis des mois entre les syndicats et la direction.

Revendications salariales

« Notre pouvoir d’achat diminue, alors que les résultats de l’entreprise continuent de s’améliorer », affirment les grévistes. Les représentants syndicaux dénoncent également une charge de travail croissante. Selon eux, les fonctions deviennent plus complexes et, parallèlement, des postes disparaissent, ce qui oblige les employés à assumer davantage de tâches sans rémunération supplémentaire.