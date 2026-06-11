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Écrit par Pauline Neerman
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Dille & Kamille propose désormais à ses clients de louer ses produits

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Food11 juin, 2026

Faire ses propres pâtes ? Partir en pique-nique ? Sympa pour une fois, mais… C’est pourquoi Dille & Kamille lance un service de location à partir du 15 juin. Ce service permet aux clients d’essayer chez eux des coffrets de produits thématiques pendant une semaine.

Petits drapeaux de fête ou kit à fondue

Après un projet pilote couronné de succès, notamment à Anvers, le service est déployé dans les magasins Dille & Kamille aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et en France. L’offre varie selon les saisons : dans un premier temps, les clients pourront notamment choisir entre un panier de pique-nique avec de la vaisselle émaillée, un kit de pâtes (avec machine à pâtes, couteau à pâte et moule à raviolis) et un kit de fête comprenant des guirlandes de drapeaux, un plateau à gâteaux et une pelle à gâteau. Plus tard dans l’année, l’offre sera élargie avec, entre autres, un kit de fondue et un kit apéritif.

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