Ikea étend sa plateforme de vente d’occasion à la Belgique

Le 29 avril, Ikea lancera également en Belgique sa plateforme numérique dédiée aux produits d’occasion. La plateforme d’occasion de la chaîne de magasins d’ameublement est désormais active dans six pays européens.

Service gratuit

Ingka Group, propriétaire d’Ikea Belgique, lancera sa Seconde main Marketplace le 29 avril en Belgique également. Sur cette plateforme, les membres de l’Ikea Family peuvent acheter et vendre directement des produits Ikea d’occasion. Ce service gratuit rend aussi simple et abordable que possible la seconde vie des meubles et accessoires de la chaîne de magasins d’ameublement.

Les vendeurs n’ont qu’à scanner leur produit Ikea, la plateforme s’occupe du reste. Elle fournit automatiquement un prix de vente recommandé, une description du produit, des photos professionnelles, des dimensions précises, des notices de montage et des informations d’entretien. Les acheteurs disposent ainsi immédiatement de toutes les informations dont ils ont besoin. Les vendeurs choisissent d’être payés en espèces ou sous forme de chèque-cadeau avec une valeur supplémentaire de 15 %. Ce chèque-cadeau est valable dans tous les magasins Ikea de Belgique et en ligne, sans date d’expiration.

Donner une seconde vie aux produits

La Belgique est le sixième pays où s’ouvre la plateforme de vente d’occasion Ikea, après la Norvège, l’Espagne, le Portugal, la Pologne et la Suède. Les collaborateurs d’Ikea Belgique mettront en ligne des produits d’occasion sur la plateforme au cours des prochaines semaines, afin que l’offre soit bien fournie pour le lancement le 29 avril.

« Acheter et vendre des meubles d’occasion doit être simple et accessible au plus grand nombre. Grâce à notre Seconde main Marketplace, nous permettons aux Belges de donner une seconde vie à leurs produits Ikea plus facilement que jamais », déclare Kirsten Andersson, directrice générale de la plateforme et des places de marché chez Ikea Retail (Ingka Group). « Dans les pays où la plateforme existe déjà, nous constatons un intérêt particulier pour les meubles de chambre à coucher, les solutions de rangement et les sièges. »

Réduire les barrières

Selon les chiffres de la fédération du commerce Comeos, le marché belge de l’occasion pour les meubles représentait plus de 184 millions d’euros en 2023, soit une hausse de près d’un tiers par rapport à l’année précédente. 18 % des Belges achètent des meubles d’occasion, et 21 % envisagent de le faire. 11 % des Belges vendent leurs propres meubles, et 17 % envisagent de le faire. Avec cette place de marché, Ikea souhaite abaisser le seuil d’accès pour ceux qui envisagent d’acheter ou de vendre des meubles d’occasion.

Ikea a d’ailleurs plus de dix ans d’expérience dans le domaine de l’occasion en Belgique. Les meubles rapportés par les clients via le service de rachat trouvent une seconde vie dans le « coin des bonnes affaires », à un prix réduit. Les acheteurs y trouvent également des modèles d’exposition, des articles légèrement endommagés ou des produits issus des collections précédentes. Au cours de l’exercice 2025, Ikea Belgique a vendu près de 700 000 produits dans le coin des bonnes affaires et plus de 20 000 produits ont été rapportés via le service de rachat. Le détaillant organise également chaque année des brocantes sur les parkings de ses magasins.