Ikea étend son marché de l’occasion à la Suède

Le 28 janvier, Ikea lancera également sa place de marché pour les produits d’occasion sur son marché domestique suédois. La plateforme d’occasion de la chaîne de magasins d’ameublement sera désormais active dans cinq pays européens.

« Prolonger la durée de vie des produits »

Ikea a d’abord testé sa place de marché d’occasion en Espagne et en Norvège, avant de la déployer au Portugal et en Pologne en 2025. Les particuliers peuvent y acheter et vendre directement entre eux, avec l’aide du détaillant pour la fixation des prix et les informations sur les produits. Le service est gratuit. Lors de la vente, les vendeurs peuvent choisir entre un paiement en espèces ou un chèque-cadeau Ikea avec 15 % de valeur supplémentaire.

Selon Ikea, le marché des meubles d’occasion connaît une croissance rapide en Suède. En Europe, les produits Ikea représentent environ 9 % du marché de l’occasion pour les meubles. De plus, la plateforme fournit des informations sur les préférences des clients, la fixation des prix et les défis du marché de l’occasion. Sur les marchés où le service est actif, la demande est particulièrement forte pour les meubles de chambre à coucher, les solutions de rangement et les meubles de salon.

« Avec le lancement de la place de marché Ikea pour les articles d’occasion en Suède, nous franchissons une étape importante pour créer une gamme Ikea encore plus abordable et permettre aux clients de prolonger plus facilement la durée de vie de leurs articles », déclare Kirsten Andersson, PDG de Platform & Marketplaces chez Ingka Group.

Il y a un an, le détaillant avait déjà annoncé que la place de marché serait déployée dans toute l’Europe.