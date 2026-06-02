Ikea victime d’un important vol de données, affirment des pirates

Le groupe de pirates informatiques Lapsus$ affirme avoir dérobé 180 gigaoctets de données internes appartenant à Ingka Group, le plus grand franchisé d’Ikea. Selon les cybercriminels, il s’agirait de code source, de documents relatifs à l’architecture technique et d’autres informations sensibles.

Une infrastructure de données exposée ?

Les pirates ont publié un fichier d’exemple qui, selon les chercheurs de Cybernews, fait référence à environ 6 300 dossiers internes. Ceux-ci contiendraient notamment des références à des systèmes de gestion de contenu, des applications d’entreprise internes, des outils d’analyse de données et l’application Android d’Ikea. Le contenu de ces dossiers n’a toutefois pas été divulgué, ce qui rend pour l’instant toute vérification indépendante impossible.