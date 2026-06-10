Jysk achève la transformation des magasins Leen Bakker en Belgique

Mercredi, Jysk a inauguré un nouveau magasin à Saint-Trond. Cela marque la fin de la reconversion des huit anciens magasins Leen Bakker rachetés en Belgique. Avec l’ouverture prévue de sept magasins sur d’anciens sites Cora, une nouvelle vague d’expansion s’annonce déjà.

« Une base solide pour poursuivre notre croissance »

L’ouverture du magasin de plus de 1 500 m² à Saint-Trond marque la fin d’une vaste opération de transformation : Jysk a racheté en Belgique huit magasins de Leen Bakker, qui ont été réaménagés ces derniers mois selon le tout dernier concept de la chaîne danoise d’ameublement. Plus tôt cette année, des magasins rénovés ont déjà ouvert leurs portes à Bruges, Termonde, Huy, Kuurne, Liège, Marche-en-Famenne et Zottegem. Chaque magasin emploie environ dix personnes. En Belgique, une vingtaine d’anciens employés de Leen Bakker ont rejoint Jysk. Aux Pays-Bas également, cinq anciens magasins Leen Bakker ont été réaménagés.

« Avec cette ouverture, nous achevons notre première vague d’expansion en Belgique. En peu de temps, nous avons réaménagé tous les magasins rachetés et nous constatons que les clients y réagissent très positivement. Cela nous donne une base solide pour poursuivre notre croissance. C’est avec confiance que nous attendons la prochaine phase avec de nouvelles ouvertures », déclare Frank Christant, directeur de Jysk Belgique, France et Pays-Bas.

Une nouvelle série d’ouvertures de magasins est en effet déjà prévue : au cours des prochains mois, Jysk ouvrira des magasins dans tous les centres Shopping Cora. Les premières ouvertures sont prévues le 8 juillet à Anderlecht et Châtelineau, suivies de Rocourt le 22 juillet. Viendront ensuite les sites de Hornu, La Louvière, Messancy et Woluwe. Jysk souhaite se développer pour atteindre au moins 125 magasins en Belgique dans les années à venir.