Maisons du Monde cherche une bouée de sauvetage alors que ses créanciers se désengagent

La chaîne française de meubles Maisons du Monde doit de toute urgence trouver de nouveaux investisseurs pour assurer sa survie. Les créanciers actuels refusent d’apporter des capitaux supplémentaires ou de restructurer la dette, ce qui risque de plonger le groupe dans une crise de liquidités aiguë.

Pas de soutien des créanciers

Maisons du Monde affiche une dette financière nette de 156,9 millions d’euros. Parallèlement, l’entreprise est confrontée à une baisse structurelle de ses ventes. En 2025, le chiffre d’affaires a reculé de 4,7 % pour s’établir à 947,3 millions d’euros, marquant une baisse pour la quatrième année consécutive. Ce recul se répercute directement sur les flux de trésorerie : au cours du premier semestre de l’année dernière, Maisons du Monde a brûlé plus de 65 millions d’euros de trésorerie. Sur la même période, le groupe a enregistré une perte nette de 75 millions d’euros.