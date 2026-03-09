ABOUT YOU ouvre sa place de marché à de nouveaux vendeurs

(Publireportage) ABOUT YOU ouvre sa place de marché aux vendeurs de mode, quelle que soit leur taille. En tant que l’un des principaux détaillants européens dans le domaine de la mode et du lifestyle, ABOUT YOU a repensé son modèle de place de marché afin de simplifier considérablement le processus d’intégration, rendant l’accès plus facile que jamais, en particulier pour les petites et moyennes marques de mode.

Grâce à ce nouveau modèle, ABOUT YOU a supprimé les barrières à l’entrée existantes, en levant toutes les exigences liées au nombre minimum de produits ou au seuil de chiffre d’affaires. Cette configuration simplifiée permet aux marques émergentes et établies de rejoindre rapidement la plateforme et de développer efficacement leur activité. Grâce au nouveau Seller Center, un outil intuitif en libre-service disponible sur partner.aboutyou.com, les start-ups de mode ainsi que les détaillants établis peuvent se lancer et commencer à vendre sur ABOUT YOU en seulement quatre semaines.

Présent sur 26 marchés européens, avec une forte présence en Belgique, aux Pays-Bas, en France et en Espagne, l’entreprise de commerce met ses partenaires en relation avec plus de 13 millions de clientes et clients actifs, principalement un public très engagé et privilégiant le mobile. Avec environ 80 % des clients d’ABOUT YOU âgés de moins de 45 ans, la plateforme offre aux marques de mode une opportunité intéressante d’attirer la prochaine génération d’acheteurs et de se constituer une clientèle solide et tournée vers l’avenir.



Réduire les barrières à l’entrée

Membre du groupe Zalando, la boutique de mode en ligne basée à Hambourg a récemment lancé son Seller Center, un point d’entrée rapide et accessible à sa place de marché. ABOUT YOU a simplifié les processus d’intégration pour les ventes directes aux consommateurs, qui étaient auparavant associées à des obstacles techniques et à de longues phases d’intégration. Ce qui prenait auparavant des mois ne prend désormais que quatre semaines, sans frais d’intégration et avec des exigences minimales.

La nouvelle version de la place de marché ABOUT YOU offre des options d’intégration très flexibles et un outil unique pour l’intégration et la gestion complète après le lancement. La réponse a été claire : plus de 440 vendeurs de mode ont rejoint avec succès la place de marché via le Seller Center au cours des onze derniers mois, et leur nombre ne cesse de croître.

Pour de nombreux vendeurs, cette accessibilité a changé la donne en matière d’expansion internationale. Sarah Michaux, fondatrice et PDG de La Michaux, partage son expérience :

« En tant que fondatrice belge, le partenariat avec ABOUT YOU a permis à LaMichaux de s’étendre au-delà de notre marché local et de toucher un public européen plus large. Le Seller Center offre la structure et la visibilité nécessaires pour se développer à l’international tout en préservant la forte identité de marque que nos clients apprécient. »

Vendre sur ABOUT YOU en quatre semaines

Le processus d’intégration à la place de marché ABOUT YOU suit une procédure claire en cinq étapes, conçue pour être efficace. Après une inscription initiale sur partner.aboutyou.com, les vendeurs fournissent les données essentielles de leur entreprise, sélectionnent le modèle de traitement des commandes qui correspond le mieux à leur stratégie logistique et effectuent une Vérification Connaissance Client (KYC) gratuite et entièrement numérique.

Une fois la vérification effectuée, l’accent est mis sur la mise en place de la collection. Le téléchargement des produits est conçu pour être fluide et adaptable à toute configuration technique ; il peut être effectué manuellement pour les assortiments plus petits et sélectionnés, ou entièrement automatisé via Shopify, des intégrateurs spécialisés ou une API directe pour les stocks plus importants.

Tout au long de la configuration, le service d’assistance ABOUT YOU accompagne les partenaires jusqu’à la mise en ligne de leur boutique.



Nouvelles connexions middleware

Afin d’éliminer les flux de travail manuels, ABOUT YOU élargit continuellement son réseau de partenaires middleware. En permettant la transmission automatisée des informations sur les produits directement dans le Seller Center, ces intégrateurs établis suppriment le besoin d’intervention manuelle. Cela signifie que lorsqu’un prix change ou qu’un article est épuisé dans votre propre entrepôt, l’information est automatiquement mise à jour sur ABOUT YOU.

La collaboration avec des partenaires middleware établis tels que Tradebyte, Baselinker et Neteven, parmi beaucoup d’autres, permet aux vendeurs de synchroniser automatiquement les données sur les produits, les prix et les stocks de leurs systèmes existants directement sur ABOUT YOU. Ainsi, les partenaires gardent un contrôle total sur leurs opérations de vente et leurs performances, et atteignent un haut niveau d’efficacité sans avoir à effectuer de tâches manuelles fastidieuses.

Un moyen plus rapide de se développer

Il n’a jamais été aussi facile de se lancer. Grâce à la refonte de la place de marché ABOUT YOU, les vendeurs peuvent toucher plus de 13 millions de clients à travers l’Europe et commencer à se développer à l’international en seulement quatre semaines.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur : partner.aboutyou.com

Aucune barrière à l’entrée, aucun minimum de produits et aucun frais d’inscription.