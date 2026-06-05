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Écrit par Pauline Neerman
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Lululemon revoit ses prévisions à la baisse en raison de difficultés aux États-Unis

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Mode5 juin, 2026
Shutterstock.com

Lululemon traverse une période difficile aux États-Unis suite à des critiques sur les réseaux sociaux. Malgré une forte croissance à l’international, le spécialiste des leggings de sport revoit à la baisse ses prévisions pour l’exercice 2026.

L’expansion internationale permet de maintenir le cap

Au premier trimestre, le groupe canadien a réalisé un chiffre d’affaires de 2,47 milliards de dollars (2,27 milliards d’euros), soit une hausse de 4 %, mais à taux de change constant, la croissance s’est limitée à 2 %. Alors que le chiffre d’affaires en Amérique du Nord et du Sud a baissé de 3 %, les activités internationales ont progressé de 22 %.

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