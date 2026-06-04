H&M évacue son centre logistique de Ghlin après une prise d’otages et une intervention policière

Les tensions sociales liées à la fermeture du centre de distribution de H&M Logistics à Ghlin, dans le Hainaut, atteignent leur paroxysme : H&M a temporairement évacué le centre logistique en raison, selon l’entreprise, « de risques considérables pour la sécurité ». La police est intervenue cet après-midi.

Des employés retenus

Selon les médias francophones, la police a dû intervenir jeudi après-midi après que des grévistes et des délégués syndicaux auraient retenu des membres de la direction et du personnel non gréviste sur le site. Les forces de l’ordre ont été déployées pour permettre aux personnes concernées de quitter les lieux en toute sécurité et, sur proposition du service des ressources humaines, les employés ont également eu la possibilité de quitter le site de leur plein gré.