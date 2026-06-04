Viktor&Rolf appartient désormais entièrement au propriétaire italien de Diesel

Le groupe de mode italien OTB rachète les parts restantes de Viktor&Rolf détenues par les fondateurs et devient ainsi l’unique propriétaire de la maison de couture néerlandaise. Le groupe de luxe détenait déjà une participation majoritaire depuis 2008.

« Des créateurs visionnaires et influents »

OTB (Only The Brave), le groupe international de mode et de luxe à l’origine des marques Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni et Viktor&Rolf, a finalisé l’acquisition de 100 % de Viktor&Rolf, la maison de haute couture avant-gardiste fondée en 1993 par les créateurs Viktor Horsting et Rolf Snoeren.