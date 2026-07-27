Bernard Arnault, PDG de LVMH, « remercie » pour portrait critique de sa famille

Bernard Arnault, PDG de LVMH, rejette l’idée selon laquelle ses cinq enfants seraient impliqués dans une lutte de succession. Dans une lettre sarcastique de trois pages, il accuse le journal français Le Monde de mener une enquête partiale sur son empire commercial, son influence politique et sa famille.

« La dernière famille royale de France »

Bernard Arnault réagit vivement à une série d’enquêtes en six volets publiée par Le Monde sur son pouvoir au sein du groupe de luxe LVMH et la rivalité présumée entre ses enfants. Dimanche, le milliardaire de 77 ans a publié une réponse détaillée sur X via le compte de LVMH. « Il paraît que je suis le chef de la dernière famille royale de France », Arnault entâme sa lettre avec ironie.