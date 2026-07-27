Après un semestre solide, Mango est en passe d’atteindre les 4 milliards de chiffre d’affaires

Les ouvertures de magasins, la hausse des ventes en ligne et la poursuite de l’internationalisation ont permis à Mango de réaliser un excellent premier semestre. Le détaillant de mode espagnol est en bonne voie pour atteindre cette année son objectif de chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros.

Plus des trois quarts du chiffre d’affaires proviennent déjà de l’international

Au cours du premier semestre, Mango a vu son chiffre d’affaires progresser de 7,2 % pour atteindre 1,852 milliard d’euros. À taux de change constants, la croissance s’est élevée à 10,7 %. Cette croissance provient à la fois des magasins physiques et des ventes en ligne, qui ont affiché une progression à deux chiffres et représentent désormais 32 % du chiffre d’affaires total. 77 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise ont été générés par ses activités internationales. Son marché d’origine, l’Espagne, est toutefois resté le plus important pour Mango, suivi de la France, de la Turquie, de l’Allemagne et des États-Unis.

Mango a clôturé le premier semestre avec plus de 2 960 points de vente répartis sur plus de 120 marchés, après l’ouverture de 127 magasins et la rénovation de 37 autres points de vente. Le détaillant a investi près de 90 millions d’euros dans l’extension et l’amélioration de son réseau de magasins, le renforcement de ses capacités opérationnelles et technologiques, ainsi que dans la poursuite du développement de son campus d’entreprise.

Une dynamique positive

« Nous entrons dans la dernière phase de notre plan stratégique “4Es 2024–2026”, avec l’ambition claire d’atteindre cette année un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros », a déclaré Toni Ruiz, président-directeur général de Mango. « Nos résultats du premier semestre témoignent d’une dynamique positive soutenue, avec une croissance supérieure à celle du marché dans son ensemble, ce qui renforce encore notre position parmi les marques de mode internationales de premier plan. »

Fort de ces bons résultats, Mango poursuit sur sa lancée : l’année dernière déjà, la chaîne de mode avait enregistré des chiffres records, avec une croissance à deux chiffres tant au niveau du chiffre d’affaires que des bénéfices.