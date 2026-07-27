Shein plonge dans le rouge après l’instauration des taxes sur les colis

Les colis ne pouvant plus entrer aux États-Unis sans droits de douane, Shein a enregistré une perte au premier trimestre. Les ventes ralentissent en raison des droits de douane, tandis que les coûts augmentent. C’est ce qu’annonce le géant de la mode ultra-rapide alors qu’il s’apprête à entrer en bourse à Hong Kong.

Les prix pourraient augmenter

Shein fait état d’une perte de 99 millions de dollars américains (86,8 millions d’euros), alors qu’un an plus tôt, le groupe affichait encore un bénéfice net de 395 millions de dollars (346,5 millions d’euros). Le groupe de prêt-à-porter attribue ce recul aux droits de douane instaurés par le président américain Donald Trump et à l’incertitude persistante concernant la guerre tarifaire entre les États-Unis et la Chine.