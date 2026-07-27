Frasers voudrait nommer Michael Murray, son PDG, à la tête de Hugo Boss

Frasers Group accentue la pression sur Hugo Boss: le distributeur britannique étudie la possibilité de nommer son PDG, Michael Murray, au poste de PDG de la marque de mode allemande, sur laquelle il a lancé une offre publique d’achat.

Pas encore d’offre plus élevée

Michael Murray, PDG de Frasers et gendre du propriétaire Mike Ashley, siège déjà au conseil de surveillance d’Hugo Boss. Selon The Times, Frasers souhaiterait désormais voir son dirigeant nommé PDG de la marque de mode. Cela donnerait à Frasers davantage de contrôle sur la marque de mode haut de gamme.

Frasers, qui a lancé en juin une offre publique d’achat sur Hugo Boss, a entre-temps porté sa participation dans la société à environ 30,28 %, ce qui déclenche le seuil imposant une offre publique obligatoire en vertu de la législation allemande sur les OPA. Mais bien que le conseil d’administration d’Hugo Boss demande à ses actionnaires de ne pas accepter l’offre, au motif qu’elle ne serait pas suffisamment élevée, Frasers ne compte pas la relever pour l’instant.

Frasers et Hugo Boss n’ont pas encore réagi à ces informations.