Comment Pronovias unit la franchise, les Américains et l’IA

Pronovias se prépare à prendre un nouveau départ sous l’égide du groupe d’investissement britannique Cap Capital. La marque espagnole de robes de mariée a échappé de justesse à la faillite et a désormais élaboré un nouveau plan stratégique.

Moins de boutiques en propre, plus de franchises

Selon la direction, Pronovias entame « un nouveau chapitre » sous le contrôle de Cap Capital. Le groupe souhaite s’appuyer sur les fondements qui ont fait la renommée de la marque : le design, la qualité, l’innovation et une orientation résolument internationale. Le nouveau propriétaire souhaite toutefois repositionner Pronovias avec un modèle d’entreprise plus moderne et connecté.