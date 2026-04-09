Dr. Martens remanie sa direction

Le fabricant britannique de chaussures Dr. Martens Plc a nommé de nouveaux directeurs généraux pour ses principaux marchés mondiaux. La marque souhaite simplifier son modèle économique et mieux répondre aux besoins des consommateurs.

De nouveaux dirigeants en Europe et en Asie

Dans le cadre de sa stratégie « consumer first », Dr. Martens souhaite simplifier sa structure. Des directions distinctes seront mises en place pour les principaux marchés. Parallèlement, l’entreprise renforce également ses fonctions globales dans les domaines du marketing, de la technologie et du support.