[En Images] Nike ouvre sa première boutique luxembourgeoise dans le centre commercial Cloche d’Or

Nike ouvre aujourd’hui son premier et, pour l’instant, unique magasin au Luxembourg. Le géant des articles de sport s’installe au centre commercial Cloche d’Or à Luxembourg-Ville et souhaite en faire un « lieu de rencontre pour les amateurs de sport ».

Football, course à pied et entraînement

Le nouveau magasin s’étend sur 1 360 mètres carrés, répartis sur deux étages. Les clients y trouveront des collections de sport et de lifestyle pour femmes, hommes et enfants, axées sur le football, la course à pied et l’entraînement. Le magasin propose également une sélection de la marque Jordan.