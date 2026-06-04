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Écrit par Pauline Neerman
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[En Images] Nike ouvre sa première boutique luxembourgeoise dans le centre commercial Cloche d’Or

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Mode4 juin, 2026

Nike ouvre aujourd’hui son premier et, pour l’instant, unique magasin au Luxembourg. Le géant des articles de sport s’installe au centre commercial Cloche d’Or à Luxembourg-Ville et souhaite en faire un « lieu de rencontre pour les amateurs de sport ».

Football, course à pied et entraînement

Le nouveau magasin s’étend sur 1 360 mètres carrés, répartis sur deux étages. Les clients y trouveront des collections de sport et de lifestyle pour femmes, hommes et enfants, axées sur le football, la course à pied et l’entraînement. Le magasin propose également une sélection de la marque Jordan.

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