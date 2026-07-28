LVMH poursuit sa croissance malgré la guerre et les polémiques

Le groupe français de luxe LVMH, propriétaire de marques telles que Louis Vuitton, Dior et Bulgari, a enregistré une hausse de 3 % de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre de cette année. Ce sont surtout les consommateurs américains qui ont stimulé les ventes, tandis que les marchés européens ont vacillé.

Un vent contraire

Le chiffre d’affaires total s’est élevé à 19,5 milliards d’euros au cours du dernier trimestre, malgré l’impact négatif de la guerre au Moyen-Orient. Celle-ci a freiné la croissance d’environ un point de pourcentage, notamment dans la division mode et maroquinerie. Le marché américain s’est révélé être le principal moteur de croissance, avec une hausse de 6 %. Les États-Unis ont ainsi largement compensé la baisse des dépenses en Europe, où les consommateurs ont serré les cordons de la bourse.