Espace Mode s’étend vers le Hainaut

Cet automne, la chaîne de mode wallonne Espace Mode ouvrira un nouveau magasin à Soignies. Il s’agira du onzième magasin de l’enseigne et du premier dans la province du Hainaut.

Numéro onze

La nouvelle succursale d’Espace Mode s’installera à l’emplacement de l’ancien magasin Gipsy, exploité depuis 1987 par la famille Delhez. Le bâtiment fait actuellement l’objet d’une rénovation en profondeur, avec la démolition des deux tiers de la structure existante. D’une surface de vente de près de 1 250 m² répartis sur deux étages, le nouveau magasin est conçu pour offrir une expérience d’achat confortable et accessible à tous.

Il s’agira du onzième magasin de la chaîne, qui réalise un chiffre d’affaires d’environ 40 millions d’euros et déploie depuis l’année dernière un nouveau concept de magasin dans ses établissements existants. Le passage d’Espace Mode à Soignies s’inscrit dans une stratégie de développement progressif en Wallonie.

« Nous souhaitions nous implanter dans une région dynamique, accessible et proche des

attentes de notre clientèle. Ce projet illustre notre volonté de continuer à investir durablement

dans des magasins modernes, confortables et pensés pour les familles », déclare Maxime Meeckers, CEO d’Espace Mode. L’ouverture est prévue pour octobre et permettra la création de sept emplois.