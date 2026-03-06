Frasers Group acquiert une participation dans Puma

Le milliardaire britannique Mike Ashley acquiert, via son véhicule d’investissement Frasers Group, une participation de 5,77 % dans la marque sportive allemande Puma. Cette participation fait d’Ashley l’un des principaux actionnaires de l’entreprise, qui traverse actuellement une période difficile.

À côté d’Anta Sports

Un communiqué boursier révèle que Frasers Group a principalement constitué sa participation par le biais de produits dérivés. Avec 5,77 %, le groupe de distribution britannique occupe désormais la deuxième place dans le registre des actionnaires, derrière le chinois Anta Sports. Plus tôt cette année, ce holding sportif a acquis une participation de 29 % dans Puma pour 1,5 milliard d’euros.