Hugo Boss demande à ses actionnaires de rejeter la proposition de Frasers

Hugo Boss demande à ses actionnaires de rejeter l’offre publique d’achat de Frasers Group. Le conseil d’administration appelle à « faire confiance à l’avenir » et juge l’offre insuffisante.

Vers une acquisition totale ?

Le groupe de mode allemand estime que l’offre de 38 euros par action est insuffisante et ne reflète pas suffisamment ses projets d’avenir. Le conseil d’administration et le conseil de surveillance sont parvenus à cette conclusion à l’unanimité, après avoir pris conseil auprès de Bank of America et de Goldman Sachs.