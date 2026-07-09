Le denim haut de gamme donne un coup de pouce à Levi Strauss

Levi Strauss & Co. table sur de meilleurs résultats pour cette année, après avoir enregistré une forte croissance de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre. La marque de jeans se concentre de plus en plus sur le denim haut de gamme et les consommateurs aux revenus élevés, et cela s’avère payant.

Priorité au segment haut de gamme

Au cours du deuxième trimestre, qui s’est achevé le 31 mai, le chiffre d’affaires net de Levi Strauss a progressé de 8 % pour atteindre 1,56 milliard de dollars (1,45 milliard d’euros). Ces résultats dépassant les attentes, l’entreprise revoit à la hausse ses prévisions annuelles de chiffre d’affaires net, tablant désormais sur une croissance de 7,0 à 7,5 %, contre une fourchette précédente de 5,5 à 6,5 %. La marque de denim a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfice ajusté par action, les portant à 1,46 à 1,52 dollar (1,35 à 1,41 euro), contre 1,42 à 1,48 dollar (1,31 à 1,37 euro) auparavant.