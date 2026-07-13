[Interview] Floris van Bommel reste avant tout cordonnier : « Les fondamentaux restent inchangés »

« Usine de chaussures Wed. J.P. van Bommel » : c’est ainsi que s’appelle encore officiellement l’entreprise familiale à l’origine de la marque de chaussures Floris van Bommel. Et c’est un choix délibéré, explique le directeur commercial Pepijn van Bommel : depuis des générations, le cordonnier se modernise sans jamais renoncer à son savoir-faire artisanal.

« Sinon, on finit aux archives »

Quand on discute avec Pepijn van Bommel de l’avenir de la vente au détail de chaussures, on en vient très vite à parler du passé. Non pas par nostalgie, mais parce que l’histoire de la « Schoenfabriek Wed. J.P. van Bommel » aide à comprendre pourquoi la marque continue aujourd’hui encore d’investir dans sa propre logistique et sa propre production aux Pays-Bas. Et pourquoi le siège social, situé à Moergestel dans le Brabant, fait également office d’atelier de production, d’entrepôt, de showroom et de musée.