Shein se prépare à nouveau à une introduction en bourse à Hong Kong

Le groupe de mode ultra-rapide Shein poursuit ses préparatifs en vue d’une éventuelle introduction en bourse à Hong Kong. Le processus pourrait débuter d’ici quelques mois, dès que l’autorité de régulation boursière chinoise aura donné son feu vert.

Un tiers de la valeur

Shein pourrait lever plusieurs milliards de dollars américains lors de son introduction en bourse, rapporte Bloomberg. La valorisation de l’entreprise a toutefois considérablement baissé depuis les premiers projets d’introduction en bourse : les actionnaires avaient auparavant insisté pour que la valorisation soit ramenée à environ 30 milliards de dollars. Il y a quatre ans, les investisseurs valorisaient encore l’entreprise à 100 milliards de dollars.