Un tribunal français interdit à Shein de vendre des contrefaçons portant le logo Lacoste

Jeudi dernier, un tribunal français a provisoirement interdit au géant chinois du commerce en ligne Shein de vendre sur sa plateforme des articles arborant le célèbre logo « crocodile » de la marque Lacoste.

Risque de confusion

Dans l’attente d’un jugement au fond, le tribunal de Paris a déjà pris des mesures provisoires applicables à l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Shein n’est plus autorisé à vendre sur sa plateforme des vêtements, des bijoux et des accessoires de mode arborant le célèbre logo « crocodile ». Le juge estime qu’il s’agit vraisemblablement de contrefaçons et constate un risque manifeste de confusion chez le consommateur.

Lacoste se voit accorder une indemnité provisoire de 110 000 euros et Shein doit publier la décision pendant un mois sur son site web et dans son application, afin d’en informer les consommateurs.

Shein est depuis longtemps dans le collimateur, notamment en France, où un partenariat avec le grand magasin parisien BHV avait suscité une vive polémique. Entre-temps, BHV a mis fin à ce partenariat. Le gouvernement français souhaite désormais, par le biais d’une nouvelle loi, encadrer les entreprises dites d’« ultra-fast fashion ». Une interdiction de la publicité sera mise en place et les entreprises visées devront s’acquitter d’une contribution environnementale.