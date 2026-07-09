Pepco a le vent en poupe en Europe occidentale

Au troisième trimestre, sans compter Dealz, le groupe Pepco a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 8,5 %, tandis que le chiffre d’affaires à périmètre constant a progressé de 5,4 %. Le détaillant attribue cette progression à l’accueil très favorable réservé aux nouveaux produits et à l’attention constante portée aux prix.

Forte demande en Europe occidentale

L’Europe occidentale a été le moteur de la croissance, avec une hausse du chiffre d’affaires comparable de 15 %. Au cours du trimestre, Pepco a ouvert 74 magasins, portant le total à 4 151. Le groupe a toutefois conclu un accord concernant la cession de Dealz en Pologne, dans le cadre d’une rationalisation plus large et d’une concentration accrue sur les activités de prêt-à-porter de Pepco, qui connaissent une croissance plus rapide et sont plus rentables.