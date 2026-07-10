Un quart des magasins Uniqlo en France fermés samedi en raison d’une grève

Près d’un quart des magasins Uniqlo en France se mettront en grève samedi 11 juillet. Les salariés réclament des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail, après que la marque de vêtements japonaise a annoncé une forte hausse de ses bénéfices.

Pression sur le personnel

Le mouvement touche notamment les magasins de Paris, Strasbourg, Lille, Lyon et Toulouse. Uniqlo compte une trentaine de magasins en France. Le syndicat CFDT dénonce une pénurie structurelle de personnel, un taux de rotation élevé et une augmentation des cas de burn-out.