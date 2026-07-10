Marks & Spencer étend son partenariat avec Amazon aux Pays-Bas

Marks & Spencer (M&S) a étendu son offre de mode sur Amazon aux Pays-Bas. Plus tôt cette année, le détaillant britannique avait déjà conclu des partenariats avec Amazon en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie.

Une croissance exponentielle

La boutique M&S sur Amazon.nl propose une sélection rigoureuse de plus de 1 000 produits de mode pour femmes, hommes et enfants. Le détaillant bénéficie du réseau local de logistique d’Amazon, ce qui améliore l’expérience d’achat des clients. Ceux-ci peuvent compter sur une livraison le lendemain, gratuite pour les membres Amazon Prime.

M&S Fashion est déjà disponible aux Pays-Bas depuis 2022 via des places de marché telles que Zalando. Au cours des six derniers mois, M&S a, selon ses propres dires, connu une croissance exponentielle, avec une hausse de 46 % de ses ventes. Le fait que les Pays-Bas soient le deuxième pays le plus performant en termes de ventes sur les places de marché laisse entrevoir de nouvelles opportunités de croissance.

M&S poursuit une stratégie omnicanale mondiale, s’appuyant sur l’expertise et l’infrastructure de partenaires stratégiques pour se développer. Au cours du dernier trimestre, l’entreprise a enregistré une croissance à trois chiffres de ses ventes internationales via des places de marché telles qu’Amazon, Zalando et About You.