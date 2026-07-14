Shein se prépare à son introduction en bourse avec un remaniement du conseil d’administration

Shein prépare un changement à la tête de l’entreprise à l’approche de son introduction en bourse. Le président du conseil d’administration, Donald Tang, quitte ses fonctions, tandis que le fondateur et PDG, Sky Xu, prend la présidence. Cette décision coïncide avec l’approbation de la cotation à Hong Kong par les autorités de régulation chinoises.

Une figure clé de l’introduction en bourse

En tant que nouveau président, Sky Xu devrait également diriger la tournée de présentation aux investisseurs en vue de l’introduction en bourse prévue à Hong Kong. Ces trois dernières années, c’est pourtant M. Tang qui a été le visage public du groupe de mode. Selon des sources bien informées, il continuera toutefois à travailler en étroite collaboration avec la direction et restera lié à l’entreprise en tant que conseiller senior.

Tang a rejoint Shein après une carrière dans le secteur bancaire, notamment en tant que directeur général de Bear Stearns Asia. L’entreprise l’a recruté pour son expérience des relations politiques, réglementaires et financières en Chine et aux États-Unis. Il a joué un rôle clé dans la tentative de Shein de s’introduire en bourse. Dans un premier temps, le détaillant visait une cotation à New York, puis s’est tourné vers Londres.

Ces projets londoniens ont ensuite été abandonnés, les autorités de régulation chinoises n’ayant pas donné leur feu vert, malgré le soutien des autorités britanniques. Depuis lors, Shein se concentre sur Hong Kong. Une audition devant la Bourse de Hong Kong est prévue jeudi, tandis que le dépôt officiel du dossier est attendu dans les semaines à venir.