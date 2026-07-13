Omoda finalise le rachat de Wehkamp : « La réponse néerlandaise aux plateformes internationales »

L’autorité néerlandaise de la concurrence a donné son accord pour le rachat de Wehkamp Retail Group par le détaillant de mode Omoda. La fusion des deux entreprises donne naissance à l’un des plus grands détaillants de mode et d’art de vivre des Pays-Bas.

« Quatre marques sous un même toit »

Avec l’autorisation de l’Autorité néerlandaise de la concurrence et des marchés (ACM), le rachat annoncé le 4 juin est désormais officiellement effectif. À elles deux, les deux entreprises réalisent un chiffre d’affaires annuel d’environ 600 millions d’euros. Une nouvelle phase de croissance s’ouvre désormais pour le groupe fusionné, déclare Jan Baan, co-PDG d’Omoda Brands.

« Au cours des dernières années, nous avons réalisé plus de 10 acquisitions et nous sommes très fiers de pouvoir désormais ajouter Wehkamp et kleertjes.com à notre groupe. L’autorisation de l’ACM marque le coup d’envoi pour Omoda Brands. Avec Assem, Omoda, Wehkamp et kleertjes.com, nous réunissons sous un même toit quatre marques qui se complètent parfaitement. En combinant la vision « boutique » d’Omoda avec l’envergure logistique et technologique de Wehkamp, nous construisons la réponse néerlandaise par excellence aux plateformes internationales. C’est donc avec beaucoup de confiance que j’envisage l’avenir. »

De solides résultats annuels

Parallèlement à la finalisation de l’acquisition, Wehkamp publie également son rapport annuel portant sur l’exercice précédent, qui s’est déroulé d’avril 2025 à mars 2026. Le chiffre d’affaires a augmenté de 2 % pour atteindre 525 millions d’euros. Grâce à une gestion rigoureuse des coûts, l’EBITDA ajusté a progressé de 19,8 % pour s’établir à 27,1 millions d’euros, tandis que le résultat d’exploitation s’est également considérablement amélioré, passant d’un déficit de 2,1 millions d’euros en 2024-2025 à un excédent de 3,9 millions d’euros au cours de l’année écoulée.

« Les excellents résultats annuels de Wehkamp soulignent la solidité de ses fondations et confirment que la stratégie mise en place porte ses fruits », déclare Martijn Hagman, co-PDG d’Omoda Brands. « Nous espérons pouvoir positionner encore plus clairement Wehkamp et kleertjes.com au sein d’Omoda Brands et, grâce à la passion qui anime cette entreprise familiale, lui permettre de prospérer à nouveau. Dans les mois à venir, nous allons mettre en place une stratégie commune afin de renforcer cette dynamique. »