Omoda rachète la boutique en ligne Wehkamp

Le groupe de mode Omoda rachète Wehkamp à l’investisseur britannique Apax Partners. Après onze ans, le grand magasin en ligne déficitaire revient ainsi sous contrôle néerlandais. Omoda, Assem, Wehkamp et kleertjes.com sont désormais réunis sous un même toit.

Wehkamp ouvre des magasins physiques

Omoda poursuit sa campagne d’acquisitions : au cours des sept dernières années, l’entreprise familiale zélandaise a déjà réalisé onze acquisitions, dont Assem et Mijn Modewereld. L’ajout de Wehkamp et de kleertjes.com élargit toutefois considérablement la portée du groupe, selon ce dernier : alors qu’Assem se concentre sur le segment haut de gamme et Omoda sur le segment moyen-haut, Wehkamp apporte une position solide dans le segment moyen général.