Kiabi étend sa plateforme de vente en ligne à l’Espagne et à l’Italie

Après le lancement en France, Kiabi accélère sa transformation numérique avec le déploiement européen de sa marketplace, qui élargit son offre avec des marques tierces. L’Espagne et l’Italie sont les premières concernées, d’autres pays suivront.

Écosystème

Sur sa marketplace, Kiabi introduit de nouvelles catégories de produits qui viennent compléter sa propre gamme et élargissent ainsi l’offre sur la plateforme en ligne. Il s’agit d’articles liés à l’univers des enfants, d’équipements pour bébés et de produits complémentaires pour la maison et la vie quotidienne, intégrés au site web pour une expérience d’achat plus complète. Au cours des prochains mois, Kiabi ajoutera progressivement de nouvelles catégories afin d’élargir encore cet écosystème et de renforcer sa position de partenaire toujours plus complet pour les familles.

Sur le site web, les clients reconnaissent les produits des vendeurs tiers grâce à une mention claire sur chaque page produit. Les commandes comprenant à la fois des articles vendus par Kiabi et des produits de la marketplace affichent clairement les différentes origines dans le panier, pour une expérience transparente. Les vendeurs tiers se chargent eux-mêmes de l’expédition, du service client et du traitement des réclamations. Ils déterminent également les modalités et les frais de livraison.