Kiabi s’implante désormais en Suisse

La chaîne de mode française Kiabi étend sa présence internationale avec l’ouverture de deux magasins dans la partie francophone de la Suisse. Parallèlement, le détaillant y lance une boutique en ligne en quatre langues.

Nouveau concept de magasin

Les deux premiers magasins suisses de Kiabi ouvriront leurs portes le 24 avril au Marin Centre, dans le canton de Neuchâtel, géré par Migros, et au centre commercial Fribourg Sud, géré par Coop.

Dans ces deux magasins, les clients pourront découvrir l’ensemble de l’assortiment du détaillant, y compris les réservations en ligne, le Click & Collect, les chèques-cadeaux et la livraison à domicile. Kiabi y présente son tout nouveau concept de magasin, Kolors, et lance également un site web disponible en quatre langues : français, allemand, italien et anglais. D’ici 2030, la chaîne de mode française prévoit d’ouvrir neuf magasins physiques en Suisse romande

Cette nouvelle étape fait suite à une croissance réussie de 8 % et à l’ouverture de 43 magasins internationaux au cours de l’exercice 2025, au cours duquel Kiabi a réalisé un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros.