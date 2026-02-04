La marque chinoise Anta Sports ouvre son premier magasin phare aux États-Unis

La marque de vêtements de sport Anta Sports ouvrira bientôt son premier magasin phare américain, à Beverly Hills. Il s’agit d’une nouvelle étape dans les projets d’expansion mondiale de l’entreprise chinoise, qui a récemment pris une participation dans Puma.

« Un emplacement idéal »

Le 13 février, Anta ouvrira à Beverly Hills un magasin d’environ 250 m² qui deviendra le premier hub américain de la marque. Le magasin phare proposera une gamme de vêtements de course à pied, de chaussures lifestyle, d’articles de basket-ball et de vêtements. Mais le détaillant souhaite que ce lieu soit plus qu’un simple magasin : il prévoit d’y organiser des clubs de course à pied et diverses activités animées par des athlètes.

« L’ouverture de notre premier magasin phare à Beverly Hills est un moment important pour Anta », a déclaré le PDG Samuel Tsui. « Ce magasin représente notre engagement envers le marché américain et notre conviction que le sport, la culture et l’innovation en matière de performance ont leur place sur les plus grandes scènes mondiales. Beverly Hills est le siège idéal pour cette vision. »

Anta compte plus de 12 000 magasins dans toute la Chine. L’ouverture à Beverly Hills est une étape importante dans l’expansion mondiale de la marque et son investissement à long terme sur le marché américain. Cette nouvelle intervient seulement une semaine après que la société ait conclu un accord avec le Groupe Artémis, la société d’investissement de la famille Pinault, pour acquérir une participation de 29,06 % dans Puma pour un montant de 1,5 milliard d’euros.