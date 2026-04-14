JOTT, la marque de doudounes en difficulté, trouve un repreneur

À l’issue d’une procédure judiciaire, la chaîne de mode française JOTT, connue pour ses doudounes, change de propriétaire. L’offre de rachat d’Amoniss, la société de l’entrepreneur Salih Halassi, a été retenue comme la meilleure option pour le détaillant en difficulté.

Une expansion trop rapide

Fondée en 2010 à Marseille par la famille Gourdikian, JOTT s’est imposée comme une référence dans le segment moyen de gamme de la mode française grâce à ses doudounes légères et colorées. En 2021, le fonds d’investissement L Catterton – soutenu par LVMH – a acquis une participation majoritaire, avec pour objectif une expansion internationale. Ces ambitions se sont toutefois heurtées à un environnement de marché en détérioration et à un endettement croissant.