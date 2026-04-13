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Écrit par Stefan Van Rompaey
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L’ancien directeur général de Gucci devient co-CEO de Dolce & Gabbana

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Mode13 avril, 2026
Shutterstock.com

Dolce & Gabbana a nommé Stefano Cantino, ancien dirigeant de Gucci, au poste de co-PDG, fonction qu’il occupera aux côtés d’Alfonso Dolce. Cette nomination fait suite au départ du cofondateur Stefano Gabbana.

Défis financiers

La structure de direction de Dolce & Gabbana subit des changements radicaux. L’arrivée de Stefano Cantino doit favoriser la transformation de la maison de couture en une marque lifestyle. Le nouveau co-PDG, qui a acquis une riche expérience dans le secteur de la mode chez Gucci, Louis Vuitton et Prada, dirigera l’entreprise aux côtés d’Alfonso Dolce, frère du cofondateur Domenico Dolce, qui a également été nommé président.

La semaine dernière, on a appris que le cofondateur Stefano Gabbana avait démissionné de son poste de président et envisageait en outre de vendre sa participation de 40 %. Il reste toutefois responsable des aspects créatifs de la marque, ce qui garantit la continuité de la vision artistique.

La maison de luxe est confrontée à des difficultés financières et cherche à lever 150 millions d’euros de capitaux frais, après une précédente injection de 450 millions d’euros l’année dernière.

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