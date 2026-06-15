Frasers Group poursuit sa stratégie d’acquisitions : offre d’achat sur le groupe australien Accent

À peine une semaine après avoir lancé une offre d’achat de plusieurs milliards sur la marque de luxe Hugo Boss, Frasers Group, la société du milliardaire britannique Mike Ashley, lance déjà une deuxième offre publique d’achat, cette fois sur la chaîne australienne de magasins de chaussures Accent Group.

Critiques à l’encontre de la direction

Frasers Group, qui détient déjà une participation de 22,9 % dans Accent, fait une offre d’environ 192 millions d’euros sur le groupe australien de chaussures. La semaine dernière, Ashley a lancé une offre de près de 2 milliards d’euros sur la marque de mode allemande Hugo Boss. Le groupe est également propriétaire de Sports Direct, de la chaîne de grands magasins Frasers, de la chaîne de mode Flannels et de la chaîne de magasins de vélos Evans Cycles.

Accent, cotée à la bourse australienne, commercialise des marques telles que Skechers, Lacoste et Hype dans plus de 800 magasins. L’année dernière, l’entreprise a conclu un accord avec Frasers pour lancer et gérer les activités de vente au détail de Sports Direct en Australie et en Nouvelle-Zélande. Récemment, les actions d’Accent ont perdu environ un cinquième de leur valeur. Frasers a critiqué l’entreprise pour avoir versé des dividendes élevés et des rémunérations importantes à la direction malgré des performances en baisse.