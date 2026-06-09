Le « pure player » britannique Asos prévoit d’ouvrir son premier magasin permanent

Asos, l’acteur britannique de la mode en ligne, prévoit d’ouvrir son premier magasin permanent à Londres. Le détaillant souhaiterait ainsi poursuivre sur la lancée du succès de ses récentes boutiques éphémères et collaborations.

« Le commerce physique a un rôle à jouer »

Officiellement, la boutique en ligne n’a pas encore confirmé ses projets d’ouverture d’un premier magasin physique permanent, mais selon plusieurs articles parus dans la presse britannique, l’entreprise serait à la recherche de locaux de 4 000 à 8 000 pieds carrés (environ 372 à 743 m²) dans des zones commerciales très fréquentées de Londres, notamment Oxford Street, Regent Street, Long Acre à Covent Garden et King’s Road à Chelsea.

Cela marquerait une nouvelle étape pour l’acteur du commerce en ligne, qui a déjà ouvert avec succès une boutique éphémère à Carnaby Street l’année dernière et mis en place plusieurs collaborations avec Adidas. Un porte-parole d’Asos s’est contenté de déclarer au Sun et au magazine spécialisé Drapers, entre autres, que l’entreprise explorait de nouvelles façons de donner vie à l’expérience Asos pour ses clients : « Nous avons beaucoup appris de nos récentes boutiques éphémères et de nos partenariats. Bien que nous n’ayons encore rien à partager, nous pensons que le commerce de détail physique peut jouer un rôle dans la manière dont nous continuons à atteindre nos clients. »