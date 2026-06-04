Une boutique éphémère estivale à l’aéroport pour Les Jumelles

Les Jumelles ouvrira cet été une boutique éphémère à l’aéroport Brussels Airport. La marque de mode anversoise souhaite tirer parti de l’afflux important de vacanciers et accroître sa visibilité auprès d’un public international.

« Airport looks »

La boutique éphémère propose une sélection de collections estivales, d’accessoires et de « looks d’aéroport ». Selon la fondatrice Magalie Aerts, cet emplacement correspond parfaitement à l’identité de la marque. « Les voyages et l’esprit estival font partie intégrante de l’ADN. Avec cette boutique éphémère, nous voulons faire vivre cette ambiance dans un lieu où les gens partent vers de nouvelles destinations, se créent des souvenirs et cherchent l’inspiration », explique-t-elle.

Les Jumelles utilise l’aéroport comme une vitrine pour les voyageurs belges et étrangers. Selon l’entreprise, la boutique doit non seulement générer des ventes supplémentaires, mais aussi contribuer à l’expérience de la marque. La boutique éphémère reflète le style reconnaissable de la marque, en mettant l’accent sur des couleurs vives, des designs féminins et les tendances actuelles de la mode.

Du 3 juin au 3 août, les voyageurs peuvent se rendre dans la boutique éphémère située dans le hall des départs près des portes A, tout près de la statue de Tintin. Outre ses propres collections, Les Jumelles propose également une sélection de marques externes en accord avec le positionnement de la marque. Ce mois-ci, le détaillant a également ouvert une boutique éphémère à Amsterdam.