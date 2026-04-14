Les marques de luxe ont-elles perdu leur machine à profits à Dubaï ?

Le secteur du luxe subit les conséquences des tensions au Moyen-Orient. Dubaï, en particulier, était un moteur de croissance pour les marques de luxe, mais on observe désormais une forte baisse, tant au niveau du chiffre d’affaires que de la fréquentation. Les géants du luxe tels que LVMH et Kering en ressentent déjà les effets.

Des ventes en baisse de moitié

En mars, les marques de luxe à Dubaï ont vu leurs ventes chuter de 30 à 50 %. Des centres commerciaux qui comptent normalement parmi les plus fréquentés au monde se retrouvent soudainement aux prises avec des allées vides. Au Mall of the Emirates, la fréquentation a baissé de plus de 15 %, tandis que le Dubai Mall a même perdu environ la moitié de son public.