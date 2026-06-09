Mango met les bouchées doubles en France : 45 ouvertures en trois ans

Au cours des trois prochaines années, Mango va investir 66 millions d’euros dans l’ouverture de 45 nouveaux magasins en France. Le détaillant de mode espagnol compte déjà plus de 200 magasins dans le pays.

Expansion également en Italie, en Turquie et au Royaume-Uni

Mango annonce un investissement de 66 millions d’euros pour ouvrir 45 nouveaux magasins en France entre 2026 et 2028, à raison de 15 magasins par an. La chaîne espagnole s’implantera ainsi dans dix nouvelles villes du pays. Une partie de l’investissement sera également consacrée à la modernisation des magasins existants. Selon LSA, les ouvertures de magasins prévues créeront environ 700 emplois supplémentaires.