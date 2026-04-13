Mango n’envisage pas de rachat : « Un potentiel de croissance suffisant »

Mango n’a actuellement aucun projet d’acquisition. Le PDG Toni Ruiz, qui s’en tient à une stratégie à long terme, exclut également toute introduction en bourse de la marque de mode espagnole.

Un positionnement distinctif

Le détaillant de mode espagnol Mango, qui a de nouveau enregistré des chiffres records l’année dernière, souhaite poursuivre sa croissance par ses propres moyens. Les acquisitions ne sont pas à l’ordre du jour, a déclaré le PDG Toni Ruiz lors d’une récente réunion avec le Círculo Ecuestre à Barcelone. Il a souligné qu’il existe encore un fort potentiel de croissance sur différents marchés et dans différentes catégories de produits. « On ne procède à une acquisition que lorsqu’on ne sait plus comment développer son entreprise », cite le magazine spécialisé Modaes.

Il exclut également une introduction en bourse : il s’en tient à une vision à long terme dans laquelle l’entreprise reste solidement ancrée à Barcelone et en Catalogne. Il a fait remarquer que bon nombre de ses collègues dirigeants ne se préoccupent que des résultats trimestriels et des prévisions des analystes, ce qui, selon lui, n’est pas dans l’intérêt du client ni de la vision de l’entreprise.

Le PDG s’inquiète de l’émergence de la mode à bas prix en provenance de Chine. Grâce à une proposition de valeur distinctive, fondée sur le design et la qualité, Mango espère renforcer sa position dans le secteur très concurrentiel de la mode et relever les défis qui l’attendent.