Même Hermès ressent les tensions en Chine et au Moyen-Orient

Hermès a de nouveau enregistré de la croissance au premier semestre, mais même le fleuron du secteur du luxe est confronté à un marché chinois en stagnation et à une baisse des dépenses au Moyen-Orient.

« Des clients fidèles »

Au cours des six premiers mois de 2026, le chiffre d’affaires d’Hermès a progressé de 6,1 % à taux de change constants, pour atteindre 8,2 milliards d’euros. Les effets de change négatifs ont limité la croissance du chiffre d’affaires publié à 1,6 %. Le résultat net s’est établi à 2,2 milliards d’euros, restant ainsi pratiquement stable.