Pourquoi les bijoux prennent le pouvoir dans le secteur du luxe

Alors que le secteur du luxe a perdu de son éclat, voilà que tout ce qui brille redevient de l’or. Au sens propre : les géants du luxe comme Richemont, LVMH et Kering renforcent leurs investissements dans la joaillerie, maintenant que la concurrence se fait dure comme pierre.

Les sacs ne font plus recette

Le secteur du luxe tablait sur une reprise en 2026 après deux années de contraction, mais la faiblesse des ventes de mode et la guerre au Moyen-Orient pèsent à nouveau sur les dépenses. Les consommateurs surveillent davantage les prix et les jeunes acheteurs, en particulier, se montrent moins attirés par les sacs et les chaussures classiques. Pendant des années, les sacs à main avaient pourtant constitué le principal moteur de rentabilité des groupes de luxe.