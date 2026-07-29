Kering soulagé : Gucci en voie d’une reprise (fragile)

Le groupe de luxe Kering a enfin renoué avec la croissance au deuxième trimestre. Sa marque phare, Gucci, a certes continué à reculer, mais a réussi à freiner nettement cette baisse, notamment grâce aux consommateurs américains.

Sortie du creux de la vague

Kering, le groupe français à l’origine notamment de Gucci, Yves Saint Laurent et Balenciaga, a montré les premiers signes de reprise au deuxième trimestre. Le chiffre d’affaires a progressé de 2 % à périmètre constant, pour atteindre 3,65 milliards d’euros. Un véritable soulagement, car le groupe de luxe était en perte de vitesse depuis plusieurs trimestres.