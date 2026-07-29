Le groupe Frasers prend également une participation dans Burberry

L’appétit de Mike Ashley, propriétaire du groupe Frasers, est loin d’être rassasié : après s’être déjà positionné dans Mulberry et Hugo Boss, le groupe annonce désormais détenir une participation dans la marque de luxe britannique Burberry.

Des projets encore flous

Le groupe britannique Frasers, propriétaire de marques telles que Sports Direct, Flannels et House of Fraser, détient une participation potentielle de 4,2 % des droits de vote de Burberry. L’entreprise a acquis cette participation par le biais de la vente d’options de vente : si celles-ci sont exercées, Frasers entrera dans le top 10 des principaux actionnaires de Burberry.

Ce n’est pas le premier investissement surprenant de la société du milliardaire Mike Ashley. Frasers est le deuxième actionnaire de la marque de sacs à main Mulberry et le premier actionnaire de Hugo Boss. Le groupe a même lancé une offre publique d’achat sur la marque de mode allemande.

On ignore encore exactement ce que Frasers compte faire de sa participation dans Burberry : la société ne fait aucun autre commentaire. Selon certains observateurs, il s’agirait d’une stratégie visant à renforcer les relations avec des fournisseurs clés. Frasers commercialise les collections Burberry sur son site web et dans les boutiques Flannels.