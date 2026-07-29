Okaïdi achève sa restructuration judiciaire

Okaïdi a mené à bien sa restructuration judiciaire en moins de six mois : en l’espace de six mois, la société mère IDKids a redéfini le réseau français, mis fin aux activités internationales structurellement déficitaires et réorganisé le siège social.

Effet de sablier dans la mode enfantine

Le tribunal de commerce de Lille a approuvé le plan de continuation d’IDKids. En janvier, IDKids avait demandé la protection du tribunal afin de geler temporairement le service de la dette et d’accélérer la restructuration d’Okaïdi.