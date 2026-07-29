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Écrit par Pauline Neerman
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Okaïdi achève sa restructuration judiciaire

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Mode29 juillet, 2026
Shutterstock.com

Okaïdi a mené à bien sa restructuration judiciaire en moins de six mois : en l’espace de six mois, la société mère IDKids a redéfini le réseau français, mis fin aux activités internationales structurellement déficitaires et réorganisé le siège social.

Effet de sablier dans la mode enfantine

Le tribunal de commerce de Lille a approuvé le plan de continuation d’IDKids. En janvier, IDKids avait demandé la protection du tribunal afin de geler temporairement le service de la dette et d’accélérer la restructuration d’Okaïdi.

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