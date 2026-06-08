Mr Marvis a ouvert ses portes à Paris, s’apprête à s’implanter à Berlin et à Vienne

La marque néerlandaise de pantalons pour hommes Mr Marvis a ouvert une boutique phare à Paris. Plusieurs autres emplacements prestigieux sont prévus pour le détaillant dans les mois à venir.

Le compteur affiche désormais 26

Mr Marvis vient d’ouvrir un magasin phare de deux étages sur le célèbre boulevard Saint-Germain, dans la capitale française. C’est ce qu’annonce le cofondateur Steven Vrendenbarg sur son compte LinkedIn.

Le détaillant continue de développer ses activités à l’international. Cet été, il ouvrira également un magasin à Berlin, puis à Vienne plus tard dans l’année. Au Benelux, la chaîne a récemment ouvert de nouveaux magasins à Zwolle et à Bruges, et Den Bosch suivra prochainement.

Mr Marvis compte actuellement 26 magasins physiques : 13 aux Pays-Bas, 6 en Belgique, 5 en Allemagne, 1 au Royaume-Uni et 1 en France.