My Jewellery recrute sa directrice marketing chez Otto

My Jewellery nomme Inge van Heumen au poste de responsable marketing. Avant de rejoindre l’entreprise, Van Heumen occupait le poste de directrice marketing et commerciale chez Otto pour le marché néerlandais.

Poursuivre sur cette lancée

Pour Mme Van Heumen, les premières semaines chez My Jewellery ont été placées sous le signe de l’énergie, du rythme et de l’ambition. Elle a reçu un accueil chaleureux et a immédiatement découvert les différentes initiatives de la marque, des nouvelles collections aux activations marquantes en passant par plusieurs ouvertures de boutiques, raconte-t-elle sur LinkedIn.

Dans ses nouvelles fonctions, elle souhaite contribuer à la prochaine phase de croissance de la marque de bijoux néerlandaise et s’appuyer sur la dynamique déjà en place. Ainsi, My Jewellery a ouvert le week-end dernier une nouvelle boutique au Wijnegem Shopping Center, près d’Anvers.

Au cours des deux dernières années, Van Heumen était responsable du marketing et des ventes chez Otto aux Pays-Bas. Avant de rejoindre Otto, elle a occupé divers postes dans le marketing et la gestion des catégories chez JDE, L’Oréal et Albert Heijn.